Werder-Coach Kohfeldt nimmt Spieler vor Krisen-Duell mit Schalke in die Pflicht: "Ich erwarte eine Reaktion"

Auftakt-Pleite gegen Hertha BSC, Pfiffe vom Bremer Publikum und nun das Krisen-Duell auf Schalke: Bei Florian Kohfeldt hat der Fehlstart trotz allem noch keine Spuren hinterlassen. "Es macht nichts mit mir", sagte der 37-Jährige am Donnerstag. Allerdings steigt beim Fast-Absteiger der vergangenen Saison am Samstag (18.30 Uhr, Sky) früh in der Saison mit dem Spiel beim Tabellenletzten der Druck. "Wir wissen, dass wir schlecht waren. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird", betonte Kohfeldt und betonte: "Ich erwarte eine Reaktion."

Dafür hat er in dieser Woche Einzelgespräche geführt und die 1:4-Niederlage gegen Hertha zum Liga-Start analysiert. "Die Konsequenzen werden wir am Samstag sehen", sagte Kohfeldt. Der SVW-Coach will wieder richtigen Fußball von seiner Mannschaft sehen. "Langweilig" sei die Partie gegen die Berliner gewesen, befand Kohfeldt. Auf Schalke soll schnell eine Besserung folgen.

Doch der Kredit bei den Fans in der Hansestadt ist nicht groß, hatte auch Klub-Präsident Hubertus Hess-Grunewald erkannt. Mit einer weiteren Niederlage würde zudem die Diskussion um Trainer Kohfeldt neu starten. Daher soll die verunsicherte Bremer Mannschaft schnell wieder in den "Alles-oder-Nichts"-Modus zurückkehren, der sie nach der Coronavirus-Pause vor dem Zweitliga-Absturz bewahrte. "So etwas muss in den Kopf rein. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber man muss den Weg sehen. Dann verzeihe ich auch jeden Fehler", erklärte Kohfeldt.

Kohfeldt schützt kritisierten Osako Dies gilt auch für Yuya Osako. Der Japaner erhielt bei seiner Auswechslung gegen Hertha vom Bremer Publikum höhnischen Beifall und wurde von den Fans scharf kritisiert. "Das habe ich wahrgenommen und hat mir nicht gefallen", sagte Kohfeldt und monierte: "Er hat vom ersten Tag an hier kein wirkliches Standing gehabt. Ich bin aber der Grundüberzeugung, dass er ein sehr, sehr kreativer Spieler ist, den ich weiterhin schützen werde."