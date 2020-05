Nach Elfmeter-Zoff bei Werder gegen Gladbach: Kohfeldt nachsichtig mit Schiedsrichter Gräfe - "Mag ihn sehr"

Am Ende von 90 hochintensiven Minuten hatte sich Florian Kohfeldt wieder beruhigt. "Ich kann damit leben. Manuel Gräfe mag ich sehr. Ich akzeptiere das. Er hat das so gesehen. Das ist ok", sagte der Trainer von Werder Bremen zum nicht gegebenen Elfmeter beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag - und wollte nicht weiter nachkarten. Noch kurz zuvor am Spielfeldrand hatte es überhaupt nicht nach einer solch besonnenen Aussage ausgesehen.