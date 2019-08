Werder Bremen: Trainer Kohfeldt schimpft über Kritik in den Medien - "Irre"

„Meiner Meinung nach wird uns in dieser Saison sehr, sehr früh eine Situation eingeredet, die weder existent noch in unseren Köpfen ist“, monierte Kohfeldt und richtete das Wort an die anwesenden Journalisten. „Ihr wart alle himmelhochjauchzend nach dem Pokal-Spiel und jetzt geht es los - irre“, schimpfte Kohfeldt und kündigte an: „Da muss ich mich brutal vor meine Mannschaft stellen.“