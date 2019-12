Werder-Trainer Kohfeldt vor Kellerduell mit Mainz 05: "Vollkommen egal, wie wir Fußball spielen"

Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen schickt seine Mannschaft mit deutlichen Ansagen in das Abstiegskampf-Duell gegen Mainz 05 am Dienstagabend. "Wir müssen im Stadion eine Stimmung erzeugen, in der jeder merkt: Die Punkte bleiben hier und nirgendwo anders", sagte der 37-Jährige am Montag. Werder steckt nach den beiden Niederlagen gegen den FC Bayern (1:6) und den SC Paderborn (0:1) in einer Krise und hat nach dem Absturz auf Platz 15 der Bundesliga den Abstiegskampf ausgerufen.