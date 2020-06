Werder-Trainer Florian Kohfeldt erklärt Bank-Platz von Rashica in Mainz: "Wollte ihm den Druck nehmen"

Ohne Milot Rashica in der Startelf geht der Vorletzte Werder Bremen ins Abstiegsduell beim Tabellen-15. FSV Mainz 05. Nur mit einem Sieg können die Norddeutschen die Chance auf den direkten Klassenerhalt auch am 34. Spieltag in der kommenden Woche noch aufrechterhalten. Auf die Frage, wieso Coach Florian Kohfeldt dennoch auf den Kosovaren in der Offensive verzichtet, sagte er vor der Partie bei Sky: "Milot hat sich zuletzt schwer getan, ich wollte ihm ein bisschen den Druck nehmen."

Mit dem Reservisten-Platz des 23 Jahre alten Offensiv-Stars verfolgt Kohfeldt allerdings einen klaren Plan, um Mainz zu knacken. "Wenn das Spiel offener wird, haben wir unglaubliche Qualität auf der Bank", erklärte der Coach der Bremer. Im Nachholspiel der abstiegsgefährdeten Hanseaten gegen Eintracht Frankfurt (0:3) vor zweieinhalb Wochen musste Rashica ebenfalls zunächst zuschauen und kam erst in der 61. Minute in die Partie - aus Sicht einiger Kritiker allerdings zu spät. Er konnte kaum mehr seine Qualitäten einbringen.

Bartels ebenfalls auf der Bank

Beim Spiel gegen Frankfurt hatte Fin Bartels noch den Vorzug bekommen - doch auch der Routinier muss gegen Mainz vorerst auf der Bank Platz nehmen. Das Sturm-Duo bilden vorerst Yuya Osako und Joshua Sargent. Auch Bartels soll wie Rashica später noch in die Partie kommen, verriet Kohfeldt. In jedem Fall will der SVW den ersten Bundesliga-Abstieg seit 39 Jahren verhindern.

