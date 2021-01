Werder-Trainer Florian Kohfeldt knöpft sich Profis vor - Hamann mit "Schülermannschaft"-Vergleich

Florian Kohfeldt hatte offenbar bereits eine Vorahnung. Schon unter der Woche hatte der Trainer von Werder Bremen die Trainingsleistungen seiner Mannschaft bemängelt. Am Samstag erlebte er dann das Resultat. 0:2 verloren die Hanseaten gegen Union Berlin und verpatzten den Jahresauftakt gründlich. Entsprechend bedient präsentierte sich der Coach nach der Partie. Auf die Frage, wie dick sein Hals sei, entgegnete Kohfeldt am Sky-Mikrofon sichtlich angefressen: "Riesig." Es war eine Mischung aus Frust, Enttäuschung und Wut, die sich im Anschluss an die Pleite ihre Bahnen suchte. Anzeige

"Wir waren passiv, nicht in den Zweikämpfen, haben keine zweiten Bälle gewonnen. Alles was wir machen wollten, haben wir nicht gemacht und so kannst du kein Spiel gewinnen", schimpfte der 38-Jährige und ergänzte mit Blick auf das 1:0 bei Mainz 05 und das 3:0 im DFB-Pokal bei Hannover 96 vor der Weihnachtspause: "Vielleicht hat der eine oder andere nach den zwei Siegen schon wieder geträumt, aber das war eine ganz schlechte Leistung von uns heute." Er würde bei seiner Analyse gern "in die Tiefe gehen", meinte Kohfeldt: "Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll." Abwehrspieler Theodor Gebre Selassie gestand: "Die Zweikämpfe haben nicht gestimmt, vor allem die erste Hälfte war von uns allen eine Katastrophe."