Florian Kohfeldt bleibt Trainer bei Werder Bremen - Verlängerung bis 2023

Werder Bremen hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Trainer Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Das Arbeitspapier von Kohfeldt war bislang bis Sommer 2021 gültig. Via Twitter veröffentliche der Klub von der Weser eine Video-Botschaft des 36-Jährigen.

"An alle, die mit dem Verein sympathisieren: Ich freue mich darauf, die nächsten vier Jahre mit euch verbringen zu können. Ich hoffe, ihr freut euch auch" , sagte Kohfeldt in der Video-Botschaft. "Ich glaube, wir werden eine tolle Zeit haben und ich glaube daran, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können und noch nicht am Ende sind."

Werder: Positive Entwicklung unter Kohfeldt

Im Herbst 2017 hatte er dann interimsweise die Nachfolger von Alexander Nouri als Coach angetreten. Anfang April unterzeichnete Kohfeldt den bis zuletzt gültigen Vertrag bis Sommer 2021. Die seinerzeit abstiegsgefährdeten Norddeutschen rettete er vor dem Sturz in die 2. Bundesliga und wurde sogar noch Elfter. Der Deutsche Fußball-Bund ehrte den Werder-Coach im März 2019 zum Trainer des Jahres 2018.

In der Vorsaison schnupperte der SVW unter Kohfeldt am europäischen Geschäft. Am Ende fehlte den Bremern ein Punkt auf Platz sieben und die damit verbunden Europa-League-Qualifkation. Im DFB-Pokal scheiterte die Kohfeldt-Elf im Halbfinale unglücklich am FC Bayern.