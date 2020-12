"Gefährliche Situation": Werder-Trainer Florian Kohfeldt warnt vor Wiederholung der Vorsaison

Elf Punkte nach zehn Spielen. Bei Werder Bremen wecken diese Zahlen ungute Erinnerungen. Denn: Vergangene Saison stand das Team von der Weser zum gleichen Zeitpunkt mit der exakt gleichen Statistik (zwei Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen) auf dem zwölften Tabellenplatz - genau wie in dieser Spielzeit. Parallelen, die auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach der 1:2-Heimpleite gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart alarmieren. Gegenüber der Deichstube sagte dieser: "Jetzt ist eine gefährliche Situation. Wir müssen extrem wachsam sein, das haben wir aus der vergangenen Saison gelernt." Anzeige

Dort gerieten die Bremer in eine Negativspirale, die am Ende fast im Abstieg mündete. Erst in der Relegation gegen Heidenheim gelang der Mannschaft gerade noch so der Absprung vom sinkenden Dampfer. Klassisch wie nach jedem Tor im Weserstadion ertönte dessen Nebelhorn einmal auch am Sonntag, nachdem Davie Selke in der 93. Minute zum 1:2-Endstand gegen Stuttgart traf. Zu spät: Die Bremer sind seit nun mehr sieben Spielen ohne Dreier. Eine Situation, die es erfordert, das Ruder herumzureißen: "Aber, dafür müssen wir auch mal wieder gewinnen", mahnte der Werder-Coach.

Im Spiel gegen Stuttgart hatten die Hanseaten mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und eine bessere Zweikampfbilanz, dennoch kassierten sie die Niederlage. "Wir haben zwei Gegentore bekommen, ohne in beiden Situationen eigentlich eine Torchance gegen uns zu haben", kritisierte Kohfeldt bereits am Sonntag auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Ein Spiel, über das wir uns richtig ärgern müssen, dass wir hier nicht was mitgenommen haben. Aber am Ende ist es verdient."