Ex-Werder-Manager Lemke: Aufgabe für Trainer Kohfeldt nach Klassenerhalt "noch belastender"

Die Erleichterung bei allen Beteiligten war enorm, als Werder Bremen den Bundesliga-Klassenerhalt doch noch geschafft hatte. Über den Umweg der Relegation konnten sich die Norddeutschen nach einem beachtlichen Schlussspurt gegen den 1. FC Heidenheim durchsetzen und blieben erstklassig. Anschließend verkündete der SVW, trotz einer schwachen Saison mit Trainer Florian Kohfeldt weitermachen zu wollen. Wird es nach der Befreiung nun leichter für Kohfeldt? Werder-Legende Willi Lemke glaubt: Nein!

Die Aufgabe für den 37-Jährigen werde "jetzt noch belastender und schwerer", sagte Lemke in einem Interview mit der Sport Bild. Die Erwartungshaltung in den Coach sei nach dem anfänglichen Hype um ihn (Kohfeldt wurde 2018 zum Trainer des Jahres in Deutschland gekürt, d. Red.) "deutlich gestiegen, doch am Ende ist ein Ergebnis herausgekommen, das sich alle nicht gewünscht haben", sagte Lemke, der von 1981 bis 2016 in verschiedenen Funktionen für Werder tätig war, davon lange Jahre als Manager.

Nach dem gerade so vermiedenen Abstieg aus der Bundesliga habe man "personelle und inhaltliche Veränderungen bei den Verantwortlichen erwartet", sagte er. "Die sind bis jetzt nicht erfolgt beziehungsweise nicht erkennbar. Unser Trainer hat die schwere Last, von Anfang an eine erfolgversprechende Mannschaft zu präsentieren. Wenn das ausbleibt, gehen die kritischen Diskussionen gleich wieder los."

Lemke: Kohfeldt wurde "sehr viel Last aufgebürdet"

Tatsächlich hatte der SVW nach den Relegationsspielen zwar eine kritische Saisonanalyse vorgenommen, personell aber nichts verändert. Kohfeldt, der seit 2017 Chefcoach an der Weser ist, bleibt ebenso im Amt wie Sport-Geschäftsführer Frank Baumann, der federführend für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich ist. Lemke, der schon in der laufenden Saison zu den größten Kohfeldt-Kritikern gehörte (und ihn als "umbremisch" bezeichnete), sieht den Coach zwar als "sympathischen, intelligenten, kompetenten und eloquenten jungen Trainer", allerdings gehe es nicht nach Sympathiepunkten, sondern nach der Tabellensituation und der sportlichen Entwicklung.