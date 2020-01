Werder-Boss Frank Baumann gesteht Fehler im Transfer-Sommer ein: "Haben ein Defizit"

Sportchef Frank Baumann hat bei Bundesligist Werder Bremen Fehler bei der Kaderzusammenstellung vor der laufenden Saison eingeräumt. "Wir haben ein Defizit, was dominante Typen angeht. So ein Typ fehlt uns, wenn es mal nicht läuft", sagte der Geschäftsführer des Tabellen-16. am Tag nach dem wichtigen 1:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf in der TV-Sendung "Doppelpass" von Sport1, angesprochen auf den Abschied von Ex-Kapitän Max Kruse.