Zoff zwischen Baumann und Wontorra: Werder-Boss schießt wegen Kritik gegen Ex-Moderator

Sportchef Frank Baumann von Werder Bremen hat am Freitag auf die Aussagen von Jörg Wontorra reagiert. Der ehemalige Moderator, der für einen Posten im Aufsichtsrat des Bundesligisten kandidiert, hatte die Klub-Bosse angegriffen. Die Kritik an der Geschäftsführung sei "an den Haaren herbeigezogen". Baumann sagte: "Es ist schwer, wenn sich Außenstehende, die keinen Einblick in die Interna haben, dementsprechend äußern." Der 45-Jährige bot Wontorra ein Gespräch an. "Wonti hat sich in den letzten zwei Jahren dementsprechend nicht bei mir gemeldet", sagte er: "Wenn er sich gemeldet hat, dann für Freikarten für den VIP-Bereich."

Anzeige