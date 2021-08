Werder-Geschäftsführer Baumann reagiert auf Fan-Wut und fordert weiter Geduld bei Kader-Planung

Der SV Werder Bremen wirkt dieser Tage wie ein Scherbenhaufen. Nach dem Bundesliga-Abstieg ist der Traditionsklub auch in die Zweitliga-Saison mit vier Punkten aus drei Spielen nicht gut gestartet. Zuletzt zwei Niederlagen im Pokal (0:2 gegen Drittligist Osnabrück) und in der Liga (1:4 gegen Paderborn) stellt die Geduld der Fans auf die Probe. Beim Heimspiel gegen die Ostwestfalen gab es von den Rängen "Baumann raus"-Rufe. Auf diese Unmutsbekundung hat Geschäftsführer Frank Baumann am Montagabend im Zweitliga-"Doppelpass" bei Sport1 reagiert: "Das war nicht angenehm”, gestand Baumann, “ich war auch extrem enttäuscht, auch was die Leistung der Mannschaft angeht."

