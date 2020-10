Werder-Boss Baumann verweist auf Gesundheitsamt: Bremens Nationalspieler nicht in Risikogebiete

Bundesligist Werder Bremen will seine Nationalspieler in der bevorstehenden Länderspielpause bis auf eine Ausnahme nicht in Coronavirus-Risikogebiete schicken. Sportchef Frank Baumann sagte nach dem 1:0-Erfolg am Samstag gegen Arminia Bielefeld, dass der Klub durch eine mögliche Quarantäne „keinen Spieler für das nächste Bundesligaspiel verlieren“ wolle. Am 17. Oktober gastieren die Hanseaten beim SC Freiburg.