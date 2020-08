Werder-Sportchef Baumann: Finanzielle Lage in Bremen bleibt angespannt - Wieder Gehaltsverzicht nötig?

Bundesligist Werder Bremen will die ausbleibenden Zuschauer-Einnahmen in der kommenden Saison eventuell wieder mit einem Gehaltsverzicht der Spieler kompensieren. „Wir müssen definitiv Einsparungen vornehmen und auch das Thema Gehaltsverzicht nochmal mit den Spielern besprechen. Die Spielergehälter machen einen großen Posten bei den Ausgaben aus. Wir hoffen da auf Verständnis bei unseren Spieler“, sagte Sportchef Frank Baumann am Dienstag. Die Werder-Profis hatten im Frühjahr gleich zu Beginn der Corona-Pandemie schon einmal freiwillig auf einen nicht näher benannten Prozentsatz ihrer Gehälter verzichtet.