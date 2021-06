Werder-Boss Baumann wehrt sich gegen Schaaf-Kritik: "Konnten ihm einfach kein Angebot machen"

"Wir konnten ihm einfach kein Angebot machen, selbst nicht zu drastisch reduzierten Konditionen", sagte Baumann der Bild und wies Schaafs Vorwürfe zurück. Der Ex-Coach fühlte sich vom Klub offenbar als geldgierig hingestellt . "Es war nie davon die Rede, dass er zu hohe finanzielle Forderungen stellt. Ich habe nie gesagt, dass Thomas um Geld gepokert hat. Ich habe ihm gestern gesagt, dass wir ihm aufgrund der wirtschaftlichen Situation weiterhin kein Angebot machen können", so Baumann, der grundsätzlich feststellte: "Viele haben offenbar immer noch nicht verstanden, in welch kritischer wirtschaftlicher Situation wir stecken. Wir müssen in allen Bereichen drastisch Kosten sparen und haben trotz großer Kraftanstrengungen noch nicht alle Ziele erreicht."

Schaaf "will, dass die Fakten richtig dargestellt werden"

Der Bremer Verantwortliche hatte am Montag in einer Stellungnahme erklärt, dass man die Stelle des Technischen Direktors "aus wirtschaftlichen Gründen" streiche und Schaaf "aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der notwendigen Einsparungen auch im Personalbereich" kein neues Angebot unterbreiten könne. "Das kann ich in keiner Weise so stehen lassen", grollte Schaaf gegenüber dem Portal Deichstube. "Ich bin nicht beleidigt, dass ich keinen neuen Vertrag bekommen habe. Aber ich will, dass die Fakten richtig dargestellt werden und nicht der Eindruck entsteht, ich hätte irgendwelche übertriebenen und nicht erfüllbaren Gehaltsforderungen."