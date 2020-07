Wegen Corona: Werder-Manager Frank Baumann will Krisenklausel in Spielerverträgen

Frank Baumann hat eine Modifizierung für künftige Spielerverträge in Krisenzeiten angekündigt. "Es gibt Bestrebungen, eine solche Klausel einzubauen, um das finanzielle Risiko nach einem unvorhergesehenen Ereignis abzufedern", sagte der Geschäftsführer von Werder Bremen dem Weser-Kurier. In Zukunft soll dieser Krisen-Zusatz in Vertragsgesprächen mit den Spielern und deren Beratern thematisiert werden. "Ich gehe davon aus, dass wir das bei allen Spielern mit in die Verträge nehmen werden", meinte der frühere Nationalspieler.