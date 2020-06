Werder Bremen hofft im Abstiegskampf auf Comebacks von Füllkrug und Toprak – Saisonaus für Sahin

Werder Bremen hofft im Abstiegskampf der Bundesliga noch auf die Comebacks der lange verletzten Niclas Füllkrug und Ömer Toprak. "Beide werden am Ende dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Sie werden noch nicht am Sonntag in Wolfsburg, wohl aber mit Blick auf Paderborn oder Bayern München wieder eine Alternative sein können", sagte Trainer Florian Kohfeldt einen Tag vor dem wichtigen Nachholspiel am Mittwochabend gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/Sky). Bei Mittelstürmer Füllkrug gehe es nach seinem Kreuzbandriss "zwar nur um Jokereinsätze, aber auch die können sehr wertvoll sein".

Der Neuzugang von Hannover 96 hat in dieser Saison bislang nur die ersten vier Spiele mitmachen können, kommt dabei aber schon auf drei Torbeteiligungen. Seine Physis wird im Bremer Angriff schmerzlich vermisst. Innenverteidiger Toprak zog sich im März beim DFB-Pokalspiel in Frankfurt einen Riss des Syndesmosebandes zu. Die Verletzungsprobleme, die das Team schon seit Beginn der Saison begleiten, werden sich mit der Rückkehr der beiden so gut wie in Luft auflösen. Kohfeldt könnte in den letzten für den Abstiegskampf so wichtigen Spielen aus dem vollen Kader schöpfen, der vor der Saison als heißer Kandidat für die Europa-League-Plätze galt.

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©