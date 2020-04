Innensenator gegen Geisterspiele in Bremen: Spielt Werder in Hannover, Wolfsburg oder Hamburg?

Werder Bremen denkt über einen Umzug beim möglichen Neustart der Bundesliga nach. „Wenn es so sein sollte, dass wir nicht in Bremen spielen können, müsste man nach Alternativspielorten Ausschau halten“, sagte Werder-Boss Klaus Filbry bei Radio Bremen: „Davon gehen wir aber nicht aus.“ Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat sich bisher gegen Geisterspiele im Weser-Stadion ausgesprochen.

Filbry: Werder sucht Investor

Werder hatte erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, weil der Klub aufgrund der Corona-Krise erstmals seit 2003 Schulden aufnehmen muss. Das kündigte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry bereits an. Zudem gab er bekannt, dass der Verein nach einem Investor sucht. In den vergangenen Wochen sei es dem Verein gelungen, gemeinsam mit den Banken die Liquidität bis zum Frühherbst abzusichern, sagte Filbry am Freitag in einem Podcast der Vereinsseite zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Insgesamt droht Werder angeblich ein Verlust von 45 Millionen Euro.