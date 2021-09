Wer gewinnt das erste Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV in der 2. Liga? Dreieinhalb Jahre ist das letzte Aufeinandertreffen der einstigen Bundesliga-Topklubs her. Damals setzte sich Werder knapp mit 1:0 durch. Nach einem durchwachsenen Start in die laufende Saison blieb die Mannschaft von Trainer Markus Anfang in den letzten drei Ligapartien ungeschlagen. Ein wichtiger Faktor: Die Defensive. Sechs eigenen Treffern steht kein einziges Gegentor gegenüber. Dies könnte auch am Samstagabend ein Schlüssel zum Erfolg gegen den HSV sein (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Werder-Coach Anfang blickt mit Vorfreude auf das Topspiel am Samstagabend: "Ich freue mich darauf, da solche Spiele immer einen besonderen Kitzel haben."

