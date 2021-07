Bremen-Dusel zum Zweitliga-Start: Werder rumpelt sich im Nordduell gegen Hannover zu Remis

Werder Bremen hat zum Start der 2. Bundesliga einen Sieg verpasst. Im Nordduell gegen Hannover 96 kam die Mannschaft des neuen Trainers Markus Anfang nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Nachdem der SVW vor 14.000 Zuschauer im Weserstadion durch ein Eigentor von Hannovers Simon Falette (49.) in Führung gegangen war, kam 96 durch Marvin Ducksch (56.) zum verdienten Ausgleichstreffer. Die Gäste, die unter Neu-Coach Jan Zimmermann ähnlich wie die Bremer einen sportlichen Neuanfang starten, hätten im ersten Samstagabend-Spiel der 2. Liga durchaus auch gewinnen können, trafen sie doch im Spielverlauf zwei Mal Aluminium und vergaben beständigem Regen insbesondere durch Ducksch in der Schlussphase einige gute Chancen. Anzeige

Wegen eines positiven Corona-Tests in seinem persönlichen Umfeld musste Werder kurzfristig auf Mittelfeldspieler Kevin Möhwald verzichten. Der 28-Jährige begab sich nach Angaben seines Vereins bereits am Freitagnachmittag in eine freiwillige Quarantäne. Möhwald selbst wurde negativ getestet. "Wir wollen alle Eventualitäten ausschließen und die übrigen Spieler, das Trainerteam und den Staff schützen", sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann. Im Bremer Tor stand Michael Zetterer, der den verletzten Jiri Pavlenka vertrat.

Mit den lautstarken Werder-Fans im Weserstadion im Rücken versuchten die Anfang-Schützlinge, der Partie früh den Stempel aufzudrücken. Yuya Osako probierte es mit einem ersten Schuss, der Ron-Robert Zieler aber nicht vor Probleme stellte (8.). In Summe erwischte aber Hannover die bessere erste Hälfte - und hatte in Person von Florent Muslija auch die beste Möglichkeit der ersten 45 Minuten, der es in der 25. Minute aus der Ferne probierte und den Ball mit Wucht an die Latte setzte. Zuvor hatte Ducksch, der auch in Bremen auf dem Einkaufszettel stehen soll, eine Flanke des umtriebigen Mittelfeldspielers knapp am Bremer Kasten vorbei geköpft (17.). Da war durchaus mehr drin für den früheren Kieler.

Ducksch trifft erst den Pfosten - und dann ins Tor Die Bremer kamen indes besser aus der Kabine. Eine Flanke von Jean-Manuel Mbom kam über die Stationen Felix Agu und Niclas Füllkrug zu Niklas Schmidt, dessen satter Schuss allerdings nur am Außennetz landete (47.). Zuvor hatte jedoch ein Handspiel vorgelegen. Die nächste Chance hatte Osako, der Zieler im 96-Tor zu einer Parade zwang. Zwei Minuten später war der Keeper machtlos: Nach einer Bremer Ecke stiegen Bremens Kapitän Ömer Toprak und Falette zum Kopfball hoch, der Ball tropfte zum 1:0 für den SVW ins Tor - letztlich war es ein Eigentor von Falette (49.).