Werder Bremen will 96-Topscorer Ducksch - doch der ist (noch) zu teuer

16 Tore hat Marvin Ducksch in der vergangenen Saison erzielt - das weckt Begehrlichkeiten. Markus Anfang wollte den 96-Stürmer schon nach Darmstadt holen, jetzt würde der neue Werder-Trainer ihn gern für die Mission Wiederaufstieg in Bremen gewinnen. Allerdings mangelt es aktuell am Geld.