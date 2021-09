Gegen Heidenheim: Werder-Trainer Anfang bangt um Bittencourt und Agu - Freude auf mehr Fans

Die Stimmung bei Markus Anfang ist bereits gut, die Atmosphäre im Weserstadion soll am Freitag noch besser werden. Mit der Rückkehr der lautstarken Ultra-Fangruppierungen will Fußball-Zweitligist Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr, Sky) endlich wieder Punkte holen. „Sie können einen kleinen Kick geben“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball, am Donnerstag. Als erster Profi-Verein dürfen die Norddeutschen die volle Stadion- Kapazität nutzen. Erwartet werden rund 30.000 Zuschauer in der 42.100 Plätze fassenden Arena.

