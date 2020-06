Werder Bremen nach Heimpleite gegen Wolfsburg am Abgrund - Klaassen: "Wird immer schlimmer"

Im eigenen Stadion sind die Bremer seit mehr als neun Monaten ohne Sieg. In der Konsequenz verpassten sie es am Sonntag, nach Punkten wenigstens mit Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz gleichzuziehen. Mainz 05 auf dem ersten direkten Nicht-Abstiegsplatz ist jetzt schon sechs Punkte entfernt. "Das ist enttäuschend, aber alles ist noch möglich. Wir haben nur drei Punkte bis Düsseldorf, wir geben alles bis zum Ende" , sagte Kapitän Niklas Moisander. Klaassen ergänzte, dass er "immer noch" an den Klassenerhalt glaube, "auch wenn heute wieder eine Enttäuschung war" .

Kohfeldt: Relegation ist "realistisches Ziel"

Wolfsburg dagegen rückte durch diesen Sieg wieder auf den sechsten Platz vor und hat die erneute Qualifikation für die Europa League weiter in der eigenen Hand. "Werder hat alles in die Waagschale geworden und war sehr aggressiv. Das war nicht ganz einfach für uns, aber wir haben diesen Test heute bestanden", sagte Maximilian Arnold.

Hoffnung macht jetzt nur noch das vermeintlich lösbare Restprogramm an den letzten vier Spieltagen. Zwar geht es im nächsten Heimspiel gegen den alten und wahrscheinlich auch neuen Deutschen Meister Bayern München. Doch die anderen drei Gegner heißen SC Paderborn, Mainz 05 und am letzten Spieltag 1. FC Köln. "Wir haben jetzt eine Woche, wir müssen uns sammeln und wir haben vier Spiele, um wahrscheinlich das realistische Ziel Relegation zu erreichen" , sagte Bremen-Trainer Florian Kohfeldt.

Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Kohfeldt nach Werder-Niederlage: "Die Jungs haben alles reingeworfen"

Werder hielt das Spiel ausgeglichen und hatte durch die beiden Ersatzstürmer Joshua Sargent (24.) und Yuya Osako (31.) auch zwei gute Möglichkeiten. Doch bei den Bremern läuft das in dieser Saison eben so: Haben sie ein Problem (hinten) vermeintlich in den Griff bekommen, tut sich an anderer Stelle (vorne) gleich ein anderes auf. In dieser Besetzung war Werder im Angriff zu harmlos. Denn im gegnerischen Strafraum kam die Mannschaft kaum einmal zum Abschluss. "Wir haben im letzten Drittel nicht die Durchschlagskraft gehabt klare Chancen zu kreieren oder noch mehr klare Chancen zu kreieren, da gab es gute Möglichkeiten, das haben wir leider nicht geschafft", konstatierte Kohfeldt.