Nach Freistoß-Panne gegen den HSV: Ex-Werder-Manager Willi Lemke schießt gegen Mitchell Weiser

Mit der 0:2-Niederlage im Nord-Derby gegen den Hamburger SV hat Werder Bremen am vergangenen Samstag die Chance liegen gelassen, sich in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga festzusetzen. Insbesondere mit Blick auf den vermeintlichen 1:1-Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause durch einen Freistoßtreffer von Marvin Ducksch wäre für die Grün-Weißen mehr drin gewesen. Doch da sich Mitchell Weiser in der HSV-Mauer positioniert hatte (ein Regelverstoß), wurde das Tor nicht anerkannt. Entsprechend verärgert reagierte Ex-Werder-Manager Willi Lemke in Doppelpass 2. Bundesliga auf Sport 1.

Anzeige