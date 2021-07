Michael Rummenigge: Warum Werder Bremen den Aufstieg verpasst – und die 2. Liga ein Trauerspiel ist

Ich höre immer, dass wir mit dem Saisonstart am Freitag die stärkste 2. Liga aller Zeiten sehen werden. Beim Blick auf die Vereine stimmt das auch. Klubs wie der Hamburger SV, der 1. FC Nürnberg oder Hannover 96 tummeln sich nun schon seit Jahren im Unterhaus. Mit Schalke 04 und Werder Bremen sind nun zwei weitere Traditionsvereine dazugekommen. Was für eine Besetzung – und was für ein Trauerspiel. Gerade der HSV, Schalke und Werder sollten eigentlich eine Klasse höher um Punkte kämpfen, zahlen nun aber den Preis für die Misswirtschaft der vergangenen zehn oder 15 Jahre. Wird der Fußball in der 2. Liga durch die namhafte Zusammensetzung also wirklich besser? Ich habe meine Zweifel. Anzeige

In der 2. Liga geht es meist um Rennerei, Kampf und Krampf – das wird auch bei Klubs mit großer Geschichte so sein. Denn Fakt ist: Für die Bundesliga reichte es für diese Vereine zuletzt einfach nicht mehr. Bezeichnung wie "Die beste 2. Liga Europas" sind ja schön und gut. Aber: 2. Liga bleibt 2. Liga. Das sieht man auch beim Blick auf die Kader, die ja ohnehin vielerorts noch einer Baustelle gleichen. Ich denke da vor allem an Werder, das zudem finanziell unter Druck steht. Wenn die Bremer in den kommenden zwei, drei Jahren nicht wieder aufsteigen, könnte das das Ende sein. Oder Schalke, das ebenfalls in wirtschaftlicher Schieflage ist. Dort hat man es aufgrund der altbackenen Patriarchen-Führung des Herrn Tönnies einfach zu lange verpasst, die Profiabteilung auszugliedern.