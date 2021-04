Finanzielle Probleme bei Werder Bremen: Schaaf kann sich Investoren-Einstieg vorstellen

Werder Bremens ehemaliger Meistertrainer Thomas Schaaf steht dem Einstieg eines Investors bei dem Bundesligisten aufgeschlossen gegenüber. "Generell muss jeder Verein an sich genau diskutieren, in welcher Form sich Personen oder Unternehmen am Verein beteiligen. Wie groß ist die Einflussnahme? Grundsätzlich glaube ich, dass strategische Investoren gut sind, die eine Zeit lang gemeinsam einen Weg mit einem Verein gehen, von dem beide profitieren - ohne konkret eine genaue Struktur oder ein System zu nennen.“, sagte Schaaf der Sport Bild, betonte aber auch, dass er "nicht in der Position" sei, dies für den Klub zu entscheiden.

