Bestätigt: Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen verlängert Vertrag von Torwart Jiri Pavlenka

Werder Bremen setzt auch nach der geglückten Rückkehr in die Bundesliga weiter auf die Dienste von Torwart Jiri Pavlenka . Wie die Bremer am Dienstag mitteilten, verlängert der 30 Jahre alte Tscheche seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Aufsteiger. Zur genauen Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

Ex-Profi Clemens Fritz , Leiter Profifußball & Scouting, ließ sich einer Mitteilung der Bremer wie folgt zitieren: "Pavlas hat in den letzten Jahren bei Werder gezeigt, dass er auf absolutem Top-Level spielen kann. Zudem hat er eine große Verbundenheit zum Klub und der Stadt. Er ist den Weg mit in die 2. Liga gegangen und hat seinen Teil zum Wiederaufstieg beigetragen. Wir sind froh, dass wir den Weg mit ihm weitergehen."

Pavlenka selbst sagte: "Ich bin froh, dass meine Zukunft bei Werder liegt. Ich und meine Familie fühlen uns in Bremen und bei Werder zuhause, daher ist mir der Schritt sehr leicht gefallen. Ich freue mich riesig, dass wir den Aufstieg geschafft haben und will jetzt mit Werder die sportlichen Herausforderungen in der Bundesliga angehen."