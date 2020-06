Werder Bremen verpflichtet Ecuador-Talent Johan Mina - "Werde Anlaufzeit brauchen"

Werder Bremen hat den ecuadorianischen Junioren-Nationalspieler Johan Mina verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler wird in der neuen Saison nach Klub-Angaben vom Freitag als "Perspektivspieler" dem Kader des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten angehören. Über die Ablösemodalitäten und der Vertragsdauer machten die Bremer keine Angaben.

Mina machte im vergangenen Jahr als bester Torschütze der U17-Südamerikameisterschaft auf sich aufmerksam. Im Verein spielte er zuletzt für CS Emelec aus Ecuador, absolvierte dort aufgrund von Streitigkeiten aber bereits Ende 2018 sein letztes Pflichtspiel. "Seitdem hatte er in den Nationalteams Spielpraxis sammeln können und ansonsten nur trainiert", sagte Bremens Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung auf der Website der Hanseaten. "Wir werden ihm nach seinem Wechsel nach Deutschland ausreichend Zeit geben, sich hier zu akklimatisieren und sich an den europäischen Fußball zu gewöhnen."