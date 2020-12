Werder-Zoff: Wontorra verteidigt Kritik an Vorstand – Ex-Moderator nimmt Gesprächsangebot von Baumann an

Der ehemalige Moderator Jörg Wontorra hat seine Kritik an der Führung des SV Werder Bremen erneuert. "In der Tat wäre eine Neuausrichtung des Vereins eine Überlegung wert. Denn wer steht denn derzeit bei Werder für (gelernte) Finanzkompetenz? Und wer steht im Vorstand für (gelernte) Vertriebskompetenz?", schrieb er in einer Kolumne für den Weser-Kurier. "Das sind in jedem Unternehmen die Eckpfeiler für eine erfolgreiche Firmenführung. Insofern scheint mir die Geschäftsleitung nicht optimal aufgestellt", befand Wontorra, der bei Werder für den Aufsichtsrat kandidieren möchte. Anzeige

Wontorra hatte im Rahmen der Bekanntmachung seiner Kandidatur deutliche Kritik an der Geschäftsführung beim Bundesligisten geübt: "Die Geschäftsführung ist nicht optimal aufgestellt. Da fehlt es an Kompetenz", sagte er der Deichstube. Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hatte dies vehement zurückgewiesen. Die Kritik an der Geschäftsführung sei "an den Haaren herbeigezogen". Baumann sagte: "Es ist schwer, wenn sich Außenstehende, die keinen Einblick in die Interna haben, dementsprechend äußern", sagte er.