Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode kontert Kritik von Jörg Wontorra: "Welt hat sich verändert"

Laut Aufsichtsratschef Marco Bode hat Werder Bremen in den letzten Tagen "kein wirklich gutes Bild abgegeben". Gleichzeitig wies der Vize-Weltmeister von 2002 aber die Kritik an der Arbeit der verantwortlichen Personen zurück. "Es kann - von außen betrachtet - der Eindruck entstehen: Hier ist gerade Drama, Theater, Machtkämpfe. Aus meiner Sicht ist dem nicht so. Wir sollten alle vielleicht einmal ausatmen und alle Scharmützel beiseite legen", sagte Bode bei Sky.

