Vor dem Spiel gegen Werder: Julian Brandt reist mit Borussia Dortmund nach Bremen

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund! Der zuletzt verletzt fehlende Julian Brandt steht wieder im Bundesliga-Kader des BVB. Am Freitagabend reiste der Mittelfeldspieler mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag.

Brandt mit Außenbandanriss im Sprunggelenk

Bereits am Donnerstag machte BVB-Trainer Favre Hoffnung auf einen Einsatz. " Er könnte mit nach Bremen fahren. Wir werden es morgen sehen und dürfen nicht vergessen, dass er etwas länger gefehlt hat " , sagte Favre am Donnerstag.

In Bremen will sich der Tabellendritte aus Dortmund für die 2:3-Pokalniederlage am 4. Februar im Pokal-Achtelfinale revanchieren. Favre hat wenig Sorge, dass es seinem Team nach dem umjubelten 2:1-Erfolg in der Champions League über Paris Saint-Germain an Kraft mangeln könnte: „Wir hatten vier Tage Zeit, uns zu erholen. Wir sind bereit und wollen gewinnen.“