Bericht: Werder droht nächster Abgang – Frankfurt offenbar an Kevin Möhwald interessiert

Es soll einfach nicht aufhören. Zweitligist Werder Bremen könnte nach dem Abstieg einen weitere wichtige Personalie verlieren. Wie die Deichstube berichtet, steht Mittelfeldspieler Kevin Möhwald auf der Einkaufsliste des Europa-League-Teilnehmers Eintracht Frankfurt . Die Hessen sind nach der Verletzung von Sebastian Rode auf der Suche nach einem geeigneten, aber günstigen Ersatz. Bei der Suche sollen sie in Bremen fündig geworden sein.

Der 28-Jährige spielt seit 2018 für die Bremer und besitzt noch einen Vertrag bis 2022. Sein Wert liegt laut transfermarkt.de zwar bei drei Millionen Euro, die Ablöse sollte aufgrund der kurzen Vertragslaufzeit allerdings deutlich niedriger ausfallen. Vor der Saison noch als wichtige Personalie im Wiederaufbau nach dem Abstieg gesehen, konnte Möhwald zu Saisonbeginn noch nicht wirklich helfen. Erst fehlte er aufgrund einer freiwilligen Quarantäne am ersten Spieltag, gegen Düsseldorf verletzte er sich dann kurz nach seiner Einwechslung und musste verletzt den Platz verlassen. Die Knöchelblessur verhinderten weitere Einsätze an den beiden vergangenen Spieltagen. Ob er noch einmal im Werder-Trikot auflaufen wird, bleibt abzuwarten.

Der gebürtige Erfurter wäre ein weiterer, durchaus schmerzhafter Abgang für die Bremer. Nach Josh Sargent, Milot Rashica und Maxi Eggestein wäre auch Möhwald ein potenzieller Stammspieler, auf den SVW-Trainer Markus Anfang verzichten müsste. Die Kritik an Geschäftsführer Frank Baumann wuchs in letzter Zeit an. Den vielen Abgängen stehen zu wenige Neuzugänge gegenüber. Auch Markus Anfang beklagte dies. Für die Bremer scheint es eine schwierige Saison zu werden, sollte bis zum 31. August nicht noch adäquater Ersatz für die abgewanderten Spieler gefunden werden.