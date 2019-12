Schießbude Werder Bremen: Kevin Vogt und Jannik Vestergaard als Neuzugänge gehandelt

Die Defensive ist das große Sorgenkind von Werder Bremen: Schon 41 Gegentore kassierte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in den 17 Spielen der Hinrunde - Werder ist die Schießbude der Bundesliga. Kein Wunder, dass Werder-Boss Frank Baumann vor allem an die Abwehr denkt, wenn er Neuzugänge in der Winterpause nicht ausschließt.