Werder-Boss Klaus Filbry klärt über finanzielle Probleme in Bremen auf: "Die Situation ist ernst"

Die wirtschaftliche Situation bei Werder Bremen ist in der Corona-Krise angespannt - soviel ist klar. Jüngst hatte Klaus Filbry , Vorsitzender der Geschäftsführer der Bundesligisten, bereits eingeräumt, dass der Klub Schulden aufnehmen musste. Im Sport1-"Doppelpass" verdeutlichte der SVW-Boss nun die finanziellen Ausmaße der Zwangspause für die Norddeutschen. "Wir haben transparent die Folgen dargelegt" , sagte Filbry.

Konkret muss Werder die Rückerstattung für Dauer- und Tagestickets sowie Business-Karten stemmen, die 7 bis 8 Millionen Euro kostet. Hinzu kommen die aktuell offene TV-Rate, die bei Abbruch der Bundesliga-Saison im Ernstfall zurückgezahlt werden müsste, in Höhe von 15 Millionen Euro, offene Rechnungen von Partnern in Höhe von 5 Millionen Euro sowie auslaufende Sponsoren-Verträge in Höhe von 5 bis 8 Millionen Euro. "Selbst Unternehmen wie VW müssen das Engagement bei Werder Bremen prüfen", betonte Filbry.