Werder-Trainer Florian Kohfeldt mahnt: Bremen-Abstieg "im Bereich des Möglichen"

Vorletzter in der Bundesliga-Tabelle, nur 14 Punkte - Werder Bremen hat die schlechteste Hinrunde der Vereinsgeschichte hinter sich. Und das ist auch an Werder-Trainer Florian Kohfeldt nicht vorbeigegangen: "Es steht nirgends geschrieben, dass Werder nicht absteigen darf. Das ist im Bereich des Möglichen. Wichtig ist, sich das zu vergegenwärtigen", sagte Kohfeldt in einem Interview mit der Bild am Sonntag auf die Frage, ob ein Abstieg für ihn persönliche eine Schmach wäre. Dennoch bleibt Kohfeldt kämpferisch: "Das heißt aber nicht, dass ich mich mit dem Abstieg aktiv beschäftige."