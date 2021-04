Ex-Manager Willi Lemke über das Kohfeldt-Ultimatum: "Das passt nicht zu Werder Bremen"

Bei Werder Bremen wird die Kritik an der Klubführung immer lauter. Nach den Aufsichtsratskandidaten um Jörg Wontorra und Maria Yaiza Stüven Sanchez fand auch der langjährige Manager Willi Lemke deutliche Worte für die Entscheidung, Trainer Florian Kohfeldt das Vertrauen vorerst nur für das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr/ARD und Sky) auszusprechen.

"Ich habe diese Entscheidung nicht erwartet. Sie ist unangemessen und respektlos. Nun steht der Mensch Florian Kohfeldt – und ich meine ausdrücklich nicht den Cheftrainer Florian Kohfeldt – unglaublich unter Druck. Und das gegen so einen starken Gegner", sagte Lemke dem Multimedia-Portal Deichstube. Kohfeldt, so Lemke weiter, habe es "schon schwer genug mit dieser Mannschaft, deren Qualität auch unter der schlechten Kaderplanung leidet. Da ist es wenig zielführend, so mit ihm umzugehen, das passt auch nicht zu Werder Bremen."