Pizarro über Werder-Krise: "Ich werde nicht anfangen zu heulen" - Kohfeldt dürfte auch bei Abstieg bleiben

Sturm-Routinier Claudio Pizarro von Werder Bremen lässt sich auch von der prekären Tabellensituationen der abstiegsbedrohten Norddeutschen nicht die Laune vermiesen. " Ich weiß auch, dass die Situation nicht einfach ist, aber deswegen werde ich nicht die ganze Zeit ein langes Gesicht ziehen oder anfangen zu heulen" , sagte der 41-Jährige in einem Interview mit Sport1. "Ich bin einfach ein glücklicher Mensch." Werder liegt in der Tabelle der Bundesliga auf Rang 16 und befindet sich mitten im Abstiegskampf .

"Ich habe mit der Zeit gelernt, dass man weiterarbeitet und immer nach vorne guckt, wenn man aus der Situation rauskommen will", sagte Pizarro. " Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist noch mehr und hart zu arbeiten." Im DFB-Pokal bietet sich den Bremern am Dienstag die Chance, befreit vom Druck der Tabelle ein Erfolgserlebnis zu sammeln. Doch mit dem BVB kommt ein mächtiger Gegner an die Weser. Das betont auch Pizarro: "Ich glaube, sie sind sehr gut drauf momentan und wir nicht. Aber der Pokal ist ein anderer Wettbewerb, da konzentriert man sich anders und bereitet sich anders vor. Wir haben sie letztes Jahr ausgeschaltet und jetzt versuchen wir das wieder."

Baumann kämpferisch: "Wir werden am Ende in der Klasse bleiben"

Beim Pokal-Heimspiel gegen die Westfalen kann Werder-Trainer Florian Kohfeldt wieder auf den von einer Grippe genesenen Stefanos Kapino und Milos Vejlkovic bauen, der seine Adduktorenprobleme auskuriert hat. Möglicherweise ebenfalls im Kader: Sebastian Langkamp, der zuletzt aufgrund von Kniebeschwerden ausfiel. Kohfeldt selbst braucht sich um seine eigene Zukunft keine Sorgen zu machen.

Bereits im Dezember hatte Aufsichtsratsboss Marco Bode klargestellt, dass der Klub mit seinem Coach notfalls auch in Liga zwei gehen würde. "Wir werden in dieser Team-Konstellation in der Führung zusammenhalten. Wir steigen gemeinsam ab oder wir bleiben gemeinsam drin". Diese Aussage unterstrich Baumann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Dortmund und gab sich kämpferisch. "Wir werden am Ende in der Klasse bleiben", betonte Baumann.