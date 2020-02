Kuriose Maßnahme: Ex-Werder-Kapitän Clemens Fritz soll Kohfeldt aus der Krise helfen 

Florian Kohfeldt lässt im Abstiegskampf nichts unversucht. Kurz-Trainingslager, ganz konkrete Handlungsanweisungen für seine Bremer und die Erfahrung eines früheren Nationalspielers sollen dabei helfen, endlich die nötigen Punkte im Rennen um den Klassenverbleib zu holen. Vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Samstag 15.30 Uhr/Sky) will Kohfeldt intensiv und ohne "Störfaktoren" mit den verunsicherten und zuletzt erschreckend schwachen Werder-Profis in Sachsen arbeiten. Ein Mosaikstein, der zum Erfolg beitragen soll, ist dabei Clemens Fritz. Der frühere Werder-Kapitän und EM-Teilnehmer 2008 soll in Gesprächen dabei helfen, die Spieler auf die schwere Partie und den Abstiegskampf einzuschwören. "Clemens ist sehr erfahren, was solche Situationen angeht", sagte Kohfeldt am Mittwoch kurz vor dem Aufbruch nach Leipzig. "Er hat als Kapitän diese Phasen häufig durchgemacht. Ich erhoffe mir, dass er nochmal eine Perspektive reinbringt, die eine beratende und mitnehmende Funktion für die Spieler haben kann."

Werder hofft auf Einsatz von Gebre Selassie

Der 39-Jährige, der derzeit die Scouting-Abteilung des Tabellenvorletzten leitet, sei ein Mann der klaren Ansprache, so Kohfeldt. "Das ist eine Ebene, die uns helfen kann. Das ist etwas anderes, als wenn ein Trainer mit den Spielern redet." Auch Team-Psychologe Andreas Marlovits ist in Leipzig dabei, um die Mannschaft zu unterstützen. Mithelfen kann in Leipzig nach längerer Pause wohl auch wieder der zuletzt schmerzlich vermisste Außenverteidiger Theodor Gebre Selassie. "Ich fühle mich fit, aber ich kann noch nicht sagen, für wie viel es am Wochenende schon reicht", sagte der 33-Jährige, der in der Bundesliga zuletzt am 14. Dezember 2019 bei der 1:6-Niederlage in München für Werder auflief.

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Anzeige

Die Rückkehr des Tschechen gibt Kohfeldt neue taktische Möglichkeiten. Anstelle der zuletzt gespielten Dreierkette sei nun auch die Viererkette wieder eine "gleichberechtigte" Abwehrvariante, sagte der Coach. In Bezug auf Kapitän Niklas Moisander gab er Entwarnung. Der 34-Jährige, der zuletzt nicht trainiert hatte, sei bei "normalem Verlauf einsatzbereit", sagte Kohfeldt. Durch das Trainingslager wolle er unter anderem das Gemeinschaftsgefühl und die Stabilität der Mannschaft stärken, erklärte er. "Viel zu häufig werfen uns in Spielen kleine Momente zurück", sagte er. Damit das nicht mehr passiert, will er seinen Schützlingen konkrete Handlungsanweisungen geben, was sie nach Gegentoren oder anderen Rückschlägen tun sollen.

Nach Pleite gegen Union: Kohfeldt gibt sich kämpferisch