Werder-Stürmer Davie Selke verteidigt Trainer Florian Kohfeldt in der Krise: "Er brennt jedes Mal aufs Neue"

Nach der jüngsten Pleite gegen RB Leipzig (0:3) schwebt Werder Bremen mehr denn je in akuter Abstiegsnot. Trotz der katastrophalen Bilanz (sieben der letzten acht Ligaspiele gingen verloren) halten die Klub-Bosse weiterhin an Trainer Florian Kohfeldt fest. Und auch Neuzugang Davie Selke stellt sich vor den Coach. "Das ist natürlich auch für ihn eine neue Phase. Aber meiner Meinung nach, macht er es gut. Er brennt jedes Mal aufs Neue, stellt uns optimal auf den Gegner ein", sagte der Neuzugang, der in der Winterpause von kam Hertha BSC, im NDR Sportclub.