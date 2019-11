Werder Bremen in der Krise: Das sind die Gründe für den Fehlstart der Kohfeldt-Elf

Der Kalender zeigte den 7. Dezember 2010 an – den Tag, an dem der SV Werder Bremen auf unbestimmte Zeit letztmals die internationale Fußballbühne betreten durfte. Das passierte sogar in der Champions League – Bremen verabschiedete sich im Weserstadion mit einem 3:0 gegen Inter Mailand als Gruppenletzter aus dem Wettbewerb. Seitdem sind die Hanseaten nicht mehr aufgetaucht im Europapokal. Das wollen sie ändern. Doch während sich der kommende Heimspielgegner Schalke (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) mittendrin im Rennen um die internationalen Plätze befindet, steuert Werder abseits der einprogrammierten Route durch die Liga: Platz 14, elf Punkte.

Werder Bremen ist von Verletzungen gebeutelt

Noch ein Rückblick: Die Saison 2018/2019 hatten die Hanseaten als Achter beendet – nur knapp vorbeigeschrammt an der Europa League. Davon angestachelt folgte der nächste Anlauf.„Wir wollen unbedingt nach Europa“, sagte Kapitän Niklas Moisander vor dieser Saison, „auch wenn es schwer wird.“ Längst ist klar: Es wird sogar sehr schwer – und das hat Gründe.

Der Ausfall von Stürmer Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss) wiegt schwer, der aus Dortmund geholte Ömer Toprak (Sehnenentzündung) konnte in 279 Bundesliga-Minuten die Abwehr nicht stabilisieren, Ludwig Augustinsson (Knie-OP) spielte noch gar nicht – und so weiter. Trainer Florian Kohfeldt fand das „wie verhext“. Immerhin: Augustinsson gehört gegen Schalke wieder zum Kader.

Werder hat ein Problem mit der Verteidigung von Standards

Zu allem Überfluss musste Kohfeldt auch mitansehen, wie sein Team aufgrund eklatanter Schwächen beim Verteidigen von Standards Punkte wegwarf. Elf der bislang 24 Gegentreffer kassierten die Bremer nach ruhenden Bällen. Die fehlerhafte Luftabwehr hat inzwischen sogar Keeper Jiri Pavlenka angesteckt. Er vertüdelte sich zuletzt häufiger, hat aber aufgrund seiner Leistungen in der Vorsaison einen dicken Bonus in Bremen – wie auch Maximilian Eggestein.

Eine Torvorlage hat der bislang in der Liga auf dem Konto. Nach elf Spieltagen 2018/2019 waren es vier Tore und eine Vorlage, im März wurde der 22-Jährige zur ­A-Na­tio­nal­mann­schaft beordert. Und jetzt? Eggestein in der Krise? Das will Kohfeldt nicht hören, sagt: „Er ist so wichtig für uns, das ist kaum in Worte zu fassen.“

Geht es nach Mittelfeldmann Davy Klaassen, ist Werder noch in der Lage, die Kurve zu kriegen. „Wir haben viele gute Spiele gemacht, aber am Ende fehlen uns die Punkte. Das muss sich ändern, aber das wird sich auch ändern.“ Am besten mit drei Zählern gegen Schalke, damit das Thema Europa an der Weser nicht schon im Winter ad acta gelegt werden muss.