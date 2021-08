Deal fix: Werder Bremen leiht Angreifer Roger Assalé vom FCO Dijon aus – Vertrag enthält Kaufoption

Werder Bremen hat nach der Verpflichtung von Marvin Ducksch den zweiten Offensiv-Neuzugang binnen weniger Tage zu verzeichnen. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, kommt Angreifer Roger Assalé vom FCO Dijon an die Weser. Der 27-Jährige spielt zunächst auf Leihbasis für den Bundesliga-Absteiger. Werder besitzt jedoch im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption. Über die Länge des Leihvertrags machte der Klub zunächst keine Angaben. Anzeige

Werder-Geschäftsführer Frank Baumann betonte, den Offensivmann bereits länger beobachtet zu haben. "Wir haben die Karriere von Roger bereits in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt. Er ist ein wuchtiger, schneller und dribbelstarker Offensivspieler, der mit seinen Aktionen für viel Belebung im Spiel sorgen kann", zeigt sich der Manager der Hanseaten auf der Vereinsseite von den Qualitäten des Zugangs überzeugt. "Dazu ist er flexibel einsetzbar. Er hat seine Stärken vor allem als Außenstürmer, kann aber auch in der zentralen Rolle im Angriff spielen“, so Baumann weiter.