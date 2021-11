Werder-Profi Bittencourt mit Ansage: "Nicht hier, um in der 2. Liga irgendwo in der Tabellenmitte rumzuspielen"

Werder-Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt will sich mit dem derzeitigen achten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga nicht begnügen. "Ich bin nicht hier, um in der 2. Liga irgendwo in der Tabellenmitte rumzuspielen. Das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte mit Werder Bremen aufsteigen", sagte der 27-Jährige dem Portal Deichstube. Bremen trifft am Wochenende auf den Tabellenfünften FC Schalke 04 (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

