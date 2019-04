Werder-Spiel und Pokal-Auslosung zeitgleich: Matthäus kritisiert Terminierungen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die zeitgleichen Ansetzungen des Bundesliga -Spiels zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach sowie der Auslosung des DFB-Pokal -Halbfinals am vergangenen Samstag kritisiert. Es sei "etwas eigenartig" gewesen, "dass die Auslosung dann stattfand, als einer der Kandidaten, nämlich Bremen, zeitgleich in Gladbach gespielt hat", schireb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Ich kann mir gut vorstellen, dass dies Einfluss auf die Konzentration der Spieler hat. Ideal war das sicherlich nicht."

Werder hatte kurz nach Anpfiff der Partie im Rheinland den FC Bayern als Gegner für die Runde der letzten Vier zugelost bekommen, die Profis dürften davon in der Halbzeit-Pause erfahren haben. Nach zuvor vier Pflichtspielsiegen nacheinander reichte es für Werder in Gladbach zu einem 1:1. Immerhin blieb das Team damit zum 13. Mal nacheinander ungeschlagen und hielt Tuchfühlung zu den Europa-League-Rängen. An einen Pokal-Triumph der Hanseaten gegen die Münchner glaubt Matthäus trotz des Werder-Höhenfluges nicht: "Die Bayern haben jetzt wieder Blut geleckt, und wenn sie ihre Form halten, holen sie das Double. Auch wenn im Pokal-Halbfinale das Spiel in Bremen eine harte Aufgabe wird."