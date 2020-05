Früherer Werder-Profi Caldirola kritisiert Ex-Kollegen scharf: "Ich habe immer mit Herz gespielt"

Werder Bremen gehen im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga langsam die Spiele aus. Nach der 1:4-Pleite im Montagsspiel gegen Bayer Leverkusen haben die Bremer nur noch neun Spiele, um den Rückstand auf den Relegationsplatz (fünf Punkte) aufzuholen - oder gar einen Nichtabstiegsplatz (neun Punkte) zu erreichen. Der Glaube daran schwindet allerdings bei den SVW-Fans - zu ernüchternd waren die Leistungen der Mannschaft in dieser Saison.

Das Spiel gegen Leverkusen machte da keine Ausnahme. Eine erhoffte Trendumkehr blieb aus, Bremen schlittert immer tiefer in die Krise. Ein früherer Bremer leidet mit: Luca Caldirola, von 2013 bis 2019 bei Werder unter Vertrag, twitterte während des Spiels erst unterstützend ("Auf geht's!") und später resigniert ("Mein Gott - Lösungen?"). Nach dem Spiel kam der Italiener zu einem ernüchternden Fazit und kritisierte seine früheren Kollegen in gebrochenem Deutsch deutlich: "Ich war vielleicht nicht immer top, aber ich habe immer mit Herz gespielt, was ich jetzt nicht auf dem Platz sehen kann", schrieb der Verteidiger, der inzwischen beim überlegenen italienischen Zweitliga-Tabellenführer Benevento spielt.