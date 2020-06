Ex-Werder-Profi Sebastian Boenisch genervt von Spieler-Interviews: "Es ist nur noch langweilig"

Torsten Frings, Diego, Per Mertesacker – die Liste der Spieler, mit denen Sebastian Boenisch einst bei Werder Bremen spielte, liest sich wie ein Who-is-Who der Vereinsgeschichte. Viele der einstigen Teamkollegen des heute 33-Jährigen galten als starke Charaktere, die sich ihre Meinung nur selten verkniffen. Genau das vermisst der Abwehrspieler heute in der Bundesliga und kritisierte insbesondere eintönige Interviews nach den Spielen.

"Mich kotzt es heute an, wenn ich Spieler sehe, die nach dem Schusspfiff Interviews geben. Ganz ehrlich? Es wird immer nur das Gleiche gesagt, egal welcher Spieler vor der Kamera steht", fällte Boenisch im Interview mit Sport1 ein vernichtendes Urteil und fügte an: "Warum bitte darf man nicht sagen, was man denkt und was man fühlt?"

Boenisch: Chris Löwe positive Ausnahme

Es gebe allerdings auch positive Beispiele wie Thomas Müller oder Chris Löwe, der mit einem Wutausbruch nach der Niederlage von Dynamo Dresden am Donnerstag für Aufsehen sorgte. "Er hat jetzt einfach gesagt, was ihm auf den Sack geht. Warum soll man das nicht machen?", erklärte Boenisch. Dennoch seien solche Aktionen eher Ausnahmen der Regel. "Über alle Interviews, die man nach einem Spiel sieht, wird so eine Schablone drüber gezogen und es ist nur noch langweilig", ätzte der Profi von Wiener Neustadt.

