Job-Garantie für Baumann: Werder-Boss Filbry will Aufgaben in "aktueller Konstellation" angehen

Trotz des ersten Abstiegs in die 2. Liga seit 41 Jahren wollen die Verantwortlichen bei Werder Bremen in unveränderter Besetzung weitermachen. "Es ist der klare Wunsch des Aufsichtsrates, dass wir die Aufgaben in den kommenden Wochen in der aktuellen Konstellation angehen", sagte Geschäftsführer Klaus Filbry am Sonntagabend in der Sendung "Sportclub" im NDR-Fernsehen. "Wir müssen jetzt handlungsfähig sein und gleichzeitig die Ursachen sehr genau analysieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen", ergänzte Filbry. Vor allem Sport-Geschäftsführer Frank Baumann steht nach dem Abstieg in der Kritik.

Anzeige