Bremen vor Transfer von ManUnited-Talent Tahith Chong - Berater: "Der Junge will unbedingt zu Werder"

Chong soll bei seiner Vertragsverlängerung (bis 2022) im Frühjahr schon darauf gepocht haben, sich zu einem Verein ausleihen lassen zu dürfen, um die nötige Spielpraxis sammeln zu können. Dies soll demnach bei den Bremern in der Bundesliga geschehen. "Der Junge will unbedingt zu Werder. Er will so schnell wie möglich in der Vorbereitung dabei sein, um sich rasch zurechtzufinden" , erklärte Alkan. Die Werder-Verantwortlichen um Coach Florian Kohfeldt hatten bereits in den vergangenen Tagen öffentlich das Interesse an dem Spieler bestätigt. "Tahith Chong ist ein interessanter Spieler, mit dem man sich beschäftigen muss", erklärte Trainer Florian Kohfeldt, der regelrecht ins Schwärmen geriet: "Er verfügt über eine gute Geschwindigkeit und ein gutes Dribbling."

Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Der 20-jährige Chong könnte bei den Bremen die Lücke schließen, die ein Abgang von Leistungsträger Milot Rashica reißen würde. Der Kosovare, der in der vergangenen Saison einer der wenigen Lichtblicke beim Fast-Absteiger war, wird den Verein höchstwahrscheinlich noch im Sommer verlassen. Ein Verkauf des Flügelflitzers soll Geld in die leeren Kassen der Bremer spülen. Offenbar aus Angst vor einer möglichen Verletzung war Rashica beim Testspielsieg gegen Eintracht Braunschweig gar nicht erst in den Kader berufen worden.

Chong kommt bei den Red Devils nicht zum Zug

Chong, der bereits für die U21-Nationalmannschaft der Niederlande aufläuft, fühlt sich ähnlich wie Rashica auf dem rechten Flügel am wohlsten. Der Offensivmann spielt seit 2016 für Manchester, bestritt aber in der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit nur drei Einsätze für die erste Mannschaft. Grund dafür ist die starke Offensiv-Konkurrenz um Rashford, Martial und Greenwood. Bei den Bremen will sich Chong weiter in den Fokus spielen. Ein Transfer in die Bundesliga ist offenbar nur eine Frage der Zeit.