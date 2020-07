Werder-Bus von Heidenheim-Fans mit Steinen beworfen - Polizei ermittelt erste Täter

Nach dem Relegations-Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen ist es am Montagabend zu Ausschreitungen an der Voith-Arena gekommen. Wie das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung erklärte, wurden dabei Steine und Flaschen auf den Werder-Mannschaftsbus geworfen und hätten einen ersten Schätzungen zufolge "mehrere tausend Euro" hohen Schaden verursacht. Die Krawallmacher hatten sich offenbar von den Bremer Spielern provoziert gefühlt, die nach dem 2:2 den Bundesliga-Klassenerhalt gefeiert hatten.