Aufsichtsratsboss Marco Bode kündigt an: Bei Abstieg von Werder Bremen "steht alles auf dem Prüfstand"

Trainer David Wagner bei Schalke 04 unter Druck: Die Krise des Revierklubs in fünf Punkten

Allerdings sei er nach wie vor völlig davon überzeugt, dass Werder die Rettung noch gelingt. "Aber ich glaube an unsere Konstellation total. Das schließt Geschäftsführung, Trainer und das Team im Aufsichtsrat mit ein", sagte Bode. "Ich bin davon überzeugt, dass (Geschäftsführer) Frank Baumann einen sehr guten Job macht und auch (Trainer) Florian Kohfeldt ."

Formkurve von Werder zeigt nach oben

Bremen liegt derzeit auf dem 17. Tabellenplatz und hat nach dem Sieg von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Schalke 04 am Mittwochabend wieder fünf Punkte Rückstand auf die Rheinländer auf Relegationsplatz 16. Allerdings zeigte die Formkurve der Bremer zuletzt nach oben. Dem Sieg in Freiburg folgte am Dienstag ein verdientes Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach.