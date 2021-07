"Darf nicht passieren": Anfang ärgert sich über Werder-Gegentor gegen Hannover – Verständnis für Fan-Pfiffe

Anfang über Werder-Team: "Haben eine schwere Zeit hinter uns"

Man müsse mit dem Unentschieden zufrieden sein, bilanzierten Anfang und Toprak unisono. Denn bei Werder war nach dem Ausgleichstreffer nicht mehr viel zusammengelaufen, Hannover war dem Auswärtssieg deutlich näher. "Wir sind zu wenig in den Sechzehner rein gekommen, haben am Ende noch drei Situationen überstanden. Das Unentschieden ist am Ende okay", sagte Anfang bei Sport1. Allerdings zeigte er auch Verständnis für sein Team. "Wir können das wesentlich besser, wir haben eine schwere Zeit hinter uns. Da kann nicht alles direkt funktionieren", sagte er mit Blick auf den bitteren Bremer Abstieg. Deshalb seien nun vor allem Erfolgserlebnisse wichtig - im Idealfall schon am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, Sky und Sport1).